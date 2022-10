Promozione: i risultati nella nona giornata del girone B

Nella nona giornata del girone B di Promozione, perde ancora lo Spoleto, colpito da una doppietta di Tozzi Borsoi sul campo del Terni Fc. Ne approfitta la Clitunno, che supera per 3-1 lo Sporting Terni e si porta a una sola lunghezza di distanza dalla capolista. Vittoria anche per il Ducato, che accorcia in vetta, con la Vis Foligno fermata sul pareggio dal Todi. Nelle retrovie, balzo in avanti per Bastia e Guardea. Ecco tutti i risultati di oggi.

Amc 98-Amerina 1-1: 23' st Fusco (Ame), 45' st Squadroni (Amc)

Athletic Bastia-Ducato 0-3: 23' pt Di Salvatore, 40' pt Lucidi, 29' st Ceesay

Bevagna-Superga 48 1-2: 8' pt Console (B), 41' pt e 27' st M. Capitani (S)

Clitunno-Sporting Terni 3-1: 18' pt Lucentini (C), 28' pt Falocco (S), 32' st Gjinaj (C), 47' st Bucciarelli (C)

Guardea-Campitello 1-0: 30' st (rig.) Coccia

Real Avigliano-Bastia 0-1: 40' pt Corriale

Terni Fc-Spoleto 2-0: 6' st e 44' st (rig.) Tozzi Borsoi

Todi-Vis Foligno 1-1: 8' pt Banelli (T), 3' st Fedeli (V)

Turno di riposo: San Venanzo

CLASSIFICA (* una gara in meno):

Spoleto 21

Clitunno 20

Ducato 18

Vis Foligno 16

Terni Fc 15*

Amc 98 14

San Venanzo 13*

Superga 48 11

Campitello 10*

Bastia 9*

Guardea 9

Amerina 9*

Athletic Bastia 8*

Real Avigliano 6

Bevagna 6*

Todi 5*

Sporting Terni 4*