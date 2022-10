Promozione: i risultati della settima giornata nel girone A

Castel del Piano-Montone 2-1: 19' pt (rig.) Depretis (C), 26' pt Basri (M), 21' st J. Mancinelli (C)

Grifo Sigillo-Marra San Feliciano 1-1: 23' pt Kabraoui (S), 45' st Baldoni (M)

Mantignana Montemalbe-Tavernelle 3-2: 13' pt C. Ravanelli, 15' pt e 17' st (rig.) Gibbs, 4' st Paciosi (T), 39' st Graziani (T)

Fc Castello-Piccione 0-1: 36' pt De Gioia

Pierantonio-Selci Nardi 1-2: 13' st Guerri (S), 34' st Gaggioli (P), 44' st Burchini (S)

Pievese-Gualdo Casacastalda 1-1: 43' pt Ciacci (G), 9' st Bonomini (P)

Vis Nuova Alba-Padule San Marco 0-0

Pietralunghese-Viole 3-0: 30' st Bellucci, 34' st Piergentili, 42' st Ceppodomo

Riposa Calzolaro



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Pierantonio 16

Padule 14

Pietralunghese 13

Pievese 13

Castel del Piano 12*

Selci Nardi 12*

Grifo Sigillo 11

Montone 10

Calzolaro 9*

Mantignana Montemalbe 9

Tavernelle 9*

Marra San Feliciano 9

Piccione 7

Viole 4*

Vis Nuova Alba 3*

Fc Castello 2*

Gualdo Casacastalda 1