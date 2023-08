Calcio, Promozione Girone B: Farinelli al Todi

Continua la preparazione del Todi in vista di coppa e campionato (primo impegno ufficiale il prossimo 27 agosto). Mister Nicolai è al lavoro per far si che la squadra sia pronta ad affrontare al meglio già le prime partite e, da oggi, potrà contare sull'apporto del giovane esterno classe 2003 Matteo Farinelli, tuderte di nascita e cresciuto nelle giovanili del Todi.

Questa la nota del club (fonte Facebook Todi Calcio): “La ricerca di giovani calciatori con ampi margini di crescita sembra essere diventata l’obiettivo primario del duo Elci – Federici . E’ di oggi la notizia che Mister Nicolai potrà contare sulle prestazioni sportive del giovane Matteo Farinelli. Da piccolissimo nelle Giovanili del Todi, poi approdato al Perugia, l’esterno tuderte classe 2003 ha militato nella Beretti del Gubbio e conta diverse presenze nel campionato di Eccellenza, prima con il Massa Martana e poi con la Nestor. Un giovane promettente che potrà fare molto bene nel campionato di Promozione e che va ad ampliare la rosa della squadra tuderte composta per oltre il 50% da giovani della Media Valle del Tevere”.