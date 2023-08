Calcio, Promozione: le amichevoli di oggi e domani

In attesa dell'inizio delle gare di coppa che precedono la partenza del campionato, le squadre di Promozione sono impegnate in gare amichevoli utili ai tecnici per provare i giocatori e trovare un'identità di gioco.

Questo il programma della gare di oggi:

Bastia – Marra S. Feliciano ore 18

Taranto – Foligno ore 17.30 (a Cascia)

Questo, invece, il programma delle gare di domani 12 agosto:

Narnese – San Venanzo ore 18

Montone – Sansepolcro – Lama (triangolare a partire dalle 20.30 a Montone)

Branca – Castel del Piano ore 18

Campitello – Atletico BMG ore 16.30

Pierantonio – Selci Nardi ore 18.30

Ducato Spoleto – Olympia Thyrus ore 18

Torgiano – Pievese – Bevagna (Trofeo Gialloblu ore 16.30 a Torgiano)

Ventinella – Capocavallo ore 17.30

Ternana Primavera – Foligno ore 10.30 (a Narni)