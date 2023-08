Calcio, Promozione Girone B: Conti al Foligno

Il Foligno annuncia sui propri canali social l'arrivo in squadra di Francesco Conti, centrocampista classe 1999 cresciuto nelle giovanili delle Ternana, lo scorso anno in forza al San Venanzo.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook Foligno Calcio): “SSD Foligno Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Conti. Il centrocampista classe '99 cresciuto nelle giovanili della Ternana, di cui ha indossato anche la maglia della formazione primavera, ha successivamente militato in Eccellenza con la casacca del Varese.

Reduce dalla positiva esperienza con la maglia del San Venanzo, in carriera ha indossato, tra le altre, anche le maglie di Petrignano e Campitello.

Francesco non sarà il primo in famiglia a vestire la maglia del Foligno: papà Vincenzo infatti ha indossato i colori biancoazzurri durante la Presidenza Zampetti, portando il Falco in Serie D nella stagione 2002/2003”.