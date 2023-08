Calcio, Promozione Girone B: tre novità in casa Todi

Il Todi inizia la propria stagione con la prima amichevole giocata in famiglia: il test è servito a Mister Nicolai per prendere confidenza con la rosa che giocherà nel Girone B del campionato di Promozione. Nel frattempo, un tris di nuovi acquisti aumenta la competitività della squadra: dalla Nestor arriva il portiere classe 2005 Nicola Cintia, dal Castel del Piano il centrocampista anche lui del 2005 Mattia Gammaidoni, mentre, per concludere, torna a vestire la maglia del Todi il difensore Nicola Fabrizi, reduce dall'esperienza al Montecastello Vibio.

Sabato 5 agosto

I ragazzi a disposizione di Mister Nicolai erano 23.

Poi per quanto riguarda il mercato il duo Federici-Elci ha messo a segno altri tre colpi.

Infatti per la stagione 2023/24 vestiranno biancorosso il giovane portiere classe 2005 Cintia Nicola lo scorso anno alla Nestor, il centrocampista Gammaidoni Mattia anche lui classe 2005 lo scorso anno al Castel del Piano e c è da segnalare il gradito ritorno del difensore Fabrizi Nicola che dopo l esperienza dello scorso anno al Montecastello Vibio torna a vestire la maglia della sua città”.