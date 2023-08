A pochi giorni dall'inizio della preparazione precampionato del Bevagna, in programma lunedì 7 agosto, il direttore sportivo Buccioli porta in gialloblu altri due tasselli: si tratta di Matteo Cascianelli, classe 1999 abile sulla fascia ma anche come trequartista, e Salvatore Cuocolo, centrocampista classe 2005 proveniente dall'Angelana.