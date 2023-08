Il Cannara piazza un nuovo importante colpo di mercato: grazie al lavoro di Mattonelli e Cuppoloni, infatti, arriva in rosa il giovane difensore classe 2004, già in passato nelle giovanili rossoblu, Mario Parolisi, reduce dall'esperienza in Serie D con la maglia del Porto d'Ascoli, con cui ha disputato 13 partite nell'ultima stagione.