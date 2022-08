Calcio serie B, il Perugia non sfata un tabù lungo 22 anni: il Bari si impone 3-1

Finisce qui il match. Il Perugia se la gioca con grande coraggio e determinazione, ma viene punito praticamente ad ogni errore commesso dagli attaccanti del Bari, apparsi più scaltri e completi. Il tabù, lungo quasi 22 anni almeno per le gare di campionato, prosegue. Alla dirigenza ora attendono tre giorni intensi per cercare di completare nel migliore dei modi la rosa a disposizione di Castori. Grazie per aver seguito la nostra diretta, al prossimo incontro

concessi 5' di recupero

84' doppio cambio Bari: escono Maita e Folorunsho, entrano rispettivamente Mallamo e Benedetti

83' nel Perugia fuori Vulic dentro Matos

80' destro dalla distanza di Vulic, blocca in due tempi Caprile

73' nel Perugia entra Santoro al posto di Kouan

71' Melchiorri realizza il potenziale 2-3 ma c'è l'annullamento per fuorigioco. Il Var conferma la decisione arbitrale

70' l'autore del gol lascia il posto a Dorval

69' Antenucci fugge in contropiede e realizza l'1-3

68' Caprile si oppone ad un tentativo ravvicinato di Melchiorri

67' ammonito Di Cesare per fallo su Gori

65' parità numerica ristabilita prontamente: Ricci commette fallo di reazione su Casasola e si prende il doppio giallo. Ammonizione per il terzino del Perugia

64' Sgarbi colpisce con una gomitata Cheddira e viene espulso

62' Castori cambia il tandem di attacco: escono Olivieri e Strizzolo, entrano Di Serio e Melchiorri

61' su azione d'angolo il colpo di testa di Casasola termina sul palo

60' giallo per Olivieri per proteste

58' Olivieri, lanciato in profondità, conclude sull'esterno della rete

57' nel Bari fuori Bellomo dentro D'Errico

56' il Perugia accorcia: cross di Casasola, colpo di testa di Strizzolo ed è 1-2

55' ammonito Sgarbi per gioco falloso ai danni di Bellomo

54' ancora uno svarione in difesa, ne approfitta Cheddira per realizzare lo 0-2

Si riprende a giocare. Cambio nel Perugia: out Dell'Orco, dentro Lisi

Finisce il primo tempo. Il Perugia va al riposo in svantaggio di un gol per mano del gol realizzaro da Folorunsho, che ha approfittato dell'unica vera incertezza della difesa. Una prova arrembante ma non troppo fortunata quella dei biancorossi di casa, che hanno fallito un rigore ad inizio partita e subito dopo sono stati castigati. La reazione c'è stata e ha fruttato una traversa di Angella, complice anche il miracolo di Caprile, migliore in campo fino a questo momento. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'.

concessi 3' di recupero

45' destro dalla distanza di Vulic a lato

44' sinistro di Kouan, Caprile non trattiene, Olivieri non ne approfitta

41' Kouan si becca il giallo per gioco falloso

40' cross di Dell'Orco, colpo di testa di Luperini a lato

34' punizione di Vulic, stacco di Angella deviato sulla traversa da Caprile

33' giallo per Ricci per fallo su Casasola

23' cross di Dell'Orco, prova la girata al volo Strizzolo ma la palla si perde lentamente sul fondo

20' su azione d'angolo prova lo stacco Curado ma non trova la porta

16' cross di Casasola, prova il colpo di testa Kouan che colpisce male e manca una buona opportunità

15' punizione di Vulic, testa di Angella centrale

12' spingono i pugliesi: cross di Bellomo, colpo di testa in tuffo di Cheddira e palla alta di poco

10' gol del Bari: Maita, al termine di una bella azione personale, serve Folorunsho che non perdona. 0-1

5' ammonito Dell'Orco per fallo a centrocampo su Folorunsho

4' lo stesso attaccante va sul dischetto e si fa respingere la conclusione abbastanza centrale da caprile

2' Olivieri va giù dopo un contrasto in area, per Sozza è rigore

1' Cheddira si presenta tutto solo davanti a Gori che gli chiude miracolosamente lo specchio

Partiti

Ore 20:43 - Squadre schierate sul terreno di gioco

Ore 20:30 - Le squadre hanno ultimato il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi

Ore 20:10 - Squadre in campo per il riscaldamento pre gara

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Angella, Curado; Casasola, Luperini, Vulic, Kouan, Dell’Orco; Olivieri, Strizzolo. A disp.: Furlan, Moro, Vulikic, Righetti, Baldi, Angori, Paz, Lisi, Santoro, Giunti, Melchiorri, Di Serio, Matos. All. Castori

BARI (4-3-1-2): Caprino; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Bellomo; Antenucci, Cheddira. A disp.: Frattali, Polverino, D’Errico, Botta, Gigliotti, Galano, Zuzek, Bosisio, Cangiano, Benedetti, Dorval, Mallamo. All. Castori

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Nel Perugia, come da previsione, non c'è Melchiorri. Castori preferisce non rischiarlo e al suo posto gioca Strizzolo al fianco di Melchiorri. Per il resto tutto confermato: Casasola, Luperini, Vulic, Kouan e Dell'Orco (ancora confermato a sinistra) formano la cerniera di centrocampo; Angella, Sgarbi e Curado giocano in difesa; Gori in porta. Nel Bari a sorpresa non c'è Botta sulla trequarti, al suo posto Bellomo.

Otto giorni il pareggio contro il Parma il Perugia si appresta a tornare a giocare, ancora davanti al pubblico di casa. Avversario il Bari, che come i Grifoni, pur vantando un punto in più rispetto a questi ultimi, è alla ricerca del primo acuto in questo campionato. La curiosità riguarda diversi aspetti: il primo riguarda il terreno di gioco, rizollato in alcune parti durante la settimana (si è lavorato anche di notte), dopo lo stato abbastanza contraddittorio evidenziato nel match precedente; il secondo, quello fondamentale, il modo in cui gli uomini di Fabrizio Castori interpreteranno la gara dopo questa settimana di lavoro.

Il tecnico di San Severino dal canto suo non sa ancora se potrà disporre a pieno regime di Melchiorri, reduce da una settimana un po' complicata dato il leggero infortunio rimediato nei giorni scorsi. Si va verso la partenza dalla panchina, ma non sono escluse sorprese. Per il resto non si attendono novità rispetto ad otto giorni fa. Sull'altro fronte Mignani è sul punto di lanciare al centro della difesa lo sloveno Zuzek, recuperato, e piazzare Botta (ex Chievo ed Inter) dietro Cheddira ed Antenucci, un tandem che potrebbe fare molto male se lasciato operare senza le giuste contromisure.

Si gioca alle ore 20:45 davanti a circa 5000 spettatori. Almeno mille di questi saranno baresi. Seguite la diretta, a partire da questo orario, su Perugia Today.