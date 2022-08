Calcio serie B, meno due alla sfida con il Bari: il Perugia rischia di perdere Melchiorri

Una tegola non di poco conto rischia di abbattersi sul Perugia e sul suo allenatore Fabrizio Castori a soli due giorni dal match contro il Bari. Per il secondo giorno consecutivo Federico Melchiorri, la cui importanza è oramai nota nell'economia del gioco della squadra in queste battute iniziali del campionato, ha lavorato a parte a causa di un'affaticamento muscolare. Nulla di eccessivamente allarmante, ma questo contrattempo di cui è rimasto vittima il Cigno di Treia potrebbe costringerlo quantomeno a partire dalla panchina. La convocazione non sembra tuttavia essere in discussione, ma il problema sicuramente andrà gestito onde evitare un'infortunio che lo terrebbe fuori più a lungo. La situazione è monitorata costantemente dallo staff medico e al termine dell'ultimo allenamento, in programma domani mattina, verrà presa una decisione, senza però correre rischi.

COME SOSTITUIRLO - La possibilità che Melchiorri salti questa partita tutt'ora esiste e Castori deve iniziare a pensare alla sua sostituzione, qualora naturalmente non dovesse farcela. Il favorito appare Ryder Matos, che si gioca una maglia con Di Serio per un posto in attacco accanto ad Olivieri. Il brasiliano, già allenato dal tecnico di San Severino a Carpi, viene da una settimana di lavoro pieno e positivo e pertanto potrebbe spuntarla.

CONFERME IN VISTA - Il resto della formazione potrebbe ricalcare per buona parte quella vista con il Parma. In difesa vanno verso la conferma Angella, Sgarbi e Curado; a centrocampo Casasola giocherà a destra, Dell'Orco probabilmente nuovamente a sinistra in attesa dei sacrosanti innesti dal mercato mentre Luperini, Vulic e Kouan completeranno il reparto. In porta Gori.

IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA - Alle ore 10 i Grifoni svolgeranno la rifinitura a porte chiuse (come già avvenuto per la seduta odierna), mentre alle 12 parlerà alla stampa Castori.