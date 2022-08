Calcio serie B, Perugia - Bari: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Perugia - Bari, vale a dire uno scontro tra due squadre in cerca della prima vittoria. I pugliesi sono davanti di un punto e i biancorossi (di casa) sono fortemente intenzionati ad operare il primo vero sorpasso di questo campionato. Chi avrà la meglio, la compattezza e la concretezza che Castori ricerca oppure la tecnica degli ospiti? Vediamo intanto come se la passano le due contendenti alla vigilia dell'incontro.

QUI PERUGIA - C'è un dubbio destinato a tormentare il tecnico marchigiano fino alle battute iniziali del match ed è quello relativo a Federico Melchiorri, che sarà regolarmente convocato ma il suo utilizzo è ancora incerto. Per sostutuirlo ci sono Luca Strizzolo e Ryder Matos, con il primo che sembra in grado di compiere il sorpasso in extremis. Out Aleandro Rosi ed Edoardo Iannoni. Infine novità dal mercato in uscita: Michele Vano è ufficialmente del Rimini. Il Perugia lo ha ceduto ai romagnoli (che hanno ufficializzato la felice conclusione della trattativa) in prestito fino a fine stagione.

Pertanto i Grifoni potrebbero schierarsi così: Gori tra i pali; Angella, Sgarbi e Curado in difesa; Casasola, Luperini, Vulic, Kouan e Dell'Orco (confermato a sinistra) a centrocampo; Strizzolo (o Matos) e Olivieri di punta.

QUI BARI - Anche Michele Mignani ha i suoi grattacapi: non ci sarà Francesco Vicari, alle prese con un un risentimento muscolare al bicipite femorale destro. Recupera invece Zan Zuzek, che dovrebbe essere regolarmente della partita. Out i giocatori in attesa di sistemazione dal mercato.

I galletti domani saranno in campo con il 4-3-1-2: Caprile in porta; Pucino, Terranova, Di Cesare e Ricci in difesa; Maiello, Maita e Folorunsho in mediana; Botta alle spalle del temuto tandem Cheddira - Antenucci.

DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA - Perugia - Bari sarà visibile a partire dalle ore 20:45 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale, sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, e infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.