Calcio, per il Perugia si chiude il ritiro di Pieve Di Santo Stefano

Non deve essere stato facile per il Perugia lavorare non conoscendo ancora la categoria di appartenenza (e verosimilmente non la si conoscerà fino al 29 di agosto, data pressochè certa in cui il Consiglio Di Stato si pronuncerà, senza che venga anticipata come si sperava), ma si può dire che ci è riuscito, almeno a giudicare da come si è mosso nelle amichevoli disputate. A prescindere dalla forza degli avversari si è vista una squadra che ama ricercare il risultato attraverso il gioco, mettendo in mostra dei giovani molto bravi che potrebbero rappresentare una risorsa importante qualora ce ne fosse bisogno.

Con il 5-0 rifilato ieri pomeriggio al Sansepolcro il ritiro di Pieve Di Santo Stefano e terminato: i biancorossi, dopo aver svolto un ultimo allenamento al mattino, ha fatto rientro nel primo pomeriggio in città. Si apre dunque un'altra fase della preparazione, che proseguirà domani con un test contro l'ACF Foligno. Calcio di inizio alle ore 17 all'antistadio.

La nota ufficiale

"L’allenamento del mattino allo stadio “Capaccini” di Pieve Santo Stefano ha chiuso il ritiro 2023 del Perugia Calcio.

Una seduta diversa tra chi ha giocato ieri in amichevole, che ha svolto prevenzione e lavoro aerobico, e chi invece ha giocato pochi minuti o è rimasto in panchina. Per loro lavoro di forza in palestra, esercitazione per la trasformazione della forza e partita a campo ridotto. Stessa cosa per i portieri con aggiunta di potenziamento agli arti inferiori.

Nel pomeriggio il ritorno a Perugia con il ritrovo fissato per domani pomeriggio per la gara amichevole con la ACF Foligno in programma alle ore 17 presso il centro sportivo “Paolo Rossi”.

A chiusura del ritiro l’AC Perugia Calcio ringrazia la Polisportiva Sulpizia e in particolare il presidente Moreno Ghignoni per il supporto logistico, la cura dell’impianto sportivo e la relativa accoglienza. Non da meno la gentilezza e l’ospitalità di Luca Marchetti e del suo staff dell’Hotel Santo Stefano e ristorante “Il Portico”, quartiere generale di squadra e staff (foto in copertina). Una menzione particolare anche per l’amministrazione comunale di Pieve e tutta la sua comunità".