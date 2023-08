Calcio, il Perugia chiude il ritiro di Pieve Di Santo Stefano con un 5-0 alla Vivi Altotevere Sansepolcro

Termina così il match del Capaccini con il successo del Perugia per 5-0 contro la Vivi Altotevere Sansepolcro. Dopo aver chiuso la prima frazione sul 3-0 con le reti di Di Serio, Giunti e Seghetti, hanno arrotondato nella ripresa ancora con Seghetti e con Luperini. Bene i giovani, soprattutto l'attaccante, schierato con la maglia numero 11, e Giunti, che ben ha dettato i ritmi del centrocampo. Grazie per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

81' il Perugia fa cinquina con Luperini abile a sfruttare al meglio un invito a nozze dal fondo di Lisi

80' punizione dal limite di Giacomo Gorini che termina alta

77' nel Sansepolcro esce Piermarini entra D'Antonio

74' ammonito Giacomo Gorini per fallo su Santoro

70' Guerri si salva su Bozzolan, ben servito da Santoro. Matos non riesce a ribadire in rete

64' girandola di cambi in casa Perugia: Moro per Abibi; Angella per Vulikic; Bozzolan per Cancellieri; Luperini per Iannoni; Bartolomei per Giunti; Santoro per Kouan; Matos per Seghetti; Lisi per Ebnoutalib

63' Seghetti fa fuori il diretto avversario con un tunnel e batte Guerri sul secondo palo

62' scambio al limite Di Serio - Iannoni con il tiro a giro di quest'ultimo che termina a lato di un soffio

60' destro di Di Serio dal limite schicciato

Finisce il primo tempo con il Perugia avanti per tre reti a zero

46' grande azione personale di Cancellieri terminata con un tiro appena fuori

45' si riprende a giocare. Il Perugia riparte con gli stessi undici, il Sansepolcro rivoluziona la formazione con Guerri tra i pali; Del Siena, Carnicelli, Mariucci, e Pedrelli in difesa; Piermarini, Gia. Gorini e Simeone; Buzzim, Essoussi ed El Motharim davanti.

43' incredibile i due allenatori rischiano lo scontro fisico. Momenti di grande tensione al Capaccini. Partita sospesa e l'arbitro li ammonisce entrambi

42' esce nel Perugia Lickunas, che ha subito una brutta entrata da parte di Ferri Marini, ed entra Viti

40' Iannoni entra in area da sinistra e impegna Guerri; l'azione prosegue con un cross teso di Cancellieri sul quale Seghetti si fa trovare pronto. Grifo sul 3-0

39' destro dalla distanza di Locchi, palla altissima

45' e 44" Seghetti sfugge alla difesa tifernate ma è impreciso nella conclusione

Si riparte

31' gran gol di Giunti, con un rasoterra preciso di sinistro nell'angolino

29' Seghetti vede l'inserimento a rimorchio di Ebnoutalib, tiro rimpallato sul fondo

27' splendido lancio di Seghetti per Di Serio che si vede respingere il tiro da un super Guerri, l'attaccante non riesce a ribadire in rete

25' ammonito Pauselli per un fallaccio su Lickunas. Disapprovazione di parte del pubblico

22' Guerri prodigioso in tre occasioni consecutive: Kouan, Ebnoutalib e Di Serio

21' presa difettosa di Abibi, prova ad approfittarne Mariotti senza riuscirvi

20' punizione di Cancellieri, stacco di Iannoni con palla a lato

12' Seghetti si invola verso la porta avversaria, il suo tiro viene ribattuto prima da un difensore poi Guerri

8' Seghetti prova ad approfittare di un'incertezza difensiva dei bianconeri ma il suo tiro è impreciso

6' angolo di Mariotti, parabola arcuata sulla quale Abibi ha un attimo di incertezza in uscita, Ferri Marini non riesce ad impattare bene la sfera che si perde sul fondo

1' Perugia subito avanti: destro di Di Serio, Guerri non riesce a trattenere palla che si infila in rete

Partiti

PERUGIA (4-3-3): Abiibi; Lickunas, Cicioni, Vulikic, Cancellieri; Giunti, Kouan, Iannoni; Seghetti, Di Serio, Ebnoutalib. A disp.: Furlan, Moro, Angella, Matos, Bartolomei, Luperini, Lisi, Bozzolan, Santoro, Viti. All. Baldoni

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO (4-3-3): Guerri; Mariucci, Sekulic, Pedrelli, Pauselli; Locchi, D'Angelo, Brizzi; Mariotti, Pasquali, Ferri Marini. A disp.: Chialli, Del Siena, Carnicelli, Giu. Gorini, Gia. Gorini, El Motharim, Piermarini, Essoussi, Simeone, Buzzi, D'Antonio, Ligi. All. Bricca

Le formazioni ufficiali

Schieramento iniziale infarcito di giovani per Baldini: Lickunas, Cicioni, Vulikic e Cancellieri formano il quartetto arretrato; Giunti, Kouan e Iannoni la mediana; Seghetti, Di Serio ed Ebnoutalib il tridente offensivo. Il neo acquisto Francesco Mezzoni, prelevato in prestito dal Napoli e ancora in attesa di ufficializzazione, assiste al match da bordo campo. I tifernati, guidati dall'ex Arezzo Bricca, si affidano a Mariotti, Pasquali e Ferri Marini che giocano di punta.

Il Perugia chiude il ritiro di Pieve Santo Stefano con il terzo ed ultimo test. Dopo Trestina e BMG i biancorossi di Francesco Baldini si accingono ad affrontare oggi pomeriggio al Capaccini la Vivi Altotevere Sansepolcro, squadra che nella prossima stagione militerà in serie D. Si alza dunque il livello: i Grifoni avranno la possibilità di confrontarsi contro una squadra tra le più importanti del panorama calcistico regionale, che lo scorso anno si è guadagnata la quarta serie spuntandola al termine di un duello piuttosto intenso e ricco di colpi di scena contro l'Ellera. Chiaramente il tecnico massese si attende ulteriori progressi, ben sapendo che la rosa è ancora lontana dall'assumere contorni definitivi. Calcio di inizio alle ore 17:30 con diretta su Perugia Today.