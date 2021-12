Marmorini in vista della Pianese: "Per noi adesso sono tutti esami"

Dopo la vittoria di Scandicci, che tanto morale e punti ha portato, il Foligno torna oggi in campo nell'anticipo contro la Pianese. Alla vigilia del match mister Marmorini ha presentato così il prossimo impegno casalingo: "Siamo in costante crescita nel lavoro quotidiano anche perché i risultati aiutano in questo. Abbiamo consapevolezza delle difficoltà e per questo dobbiamo fare una partita di alto livello, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione in entrambe le fasi di gioco. Tutto questo se vogliamo ottenere dei punti". Preoccupa la situazione di Belli, descritta dall'allenatore dei falchetti in conferenza stampa: "Lorenzo ha effettuato allenamento differenziato per recuperare dalla contusione di Scandicci. Lo abbiamo recuperato per la rifinitura e vedremo se farlo partire o no dall'inizio, anche per testare quanti minuti ha nelle gambe. Per noi adesso sono tutti esami perché questo è un campionato equilibrato, e per questo difficile. Andiamo ad affrontare una squadra di assoluto valore sia per il girone che per la categoria". Allora Marmorini spiega nel dettaglio cosa dovrà fare il Foligno per uscire dal campo con un risultato positivo: "Abbiamo bisogno di una prestazione al meglio per fare punti. Loro sanno palleggiare bene e possono trovare la giocata finale in qualsiasi momento. Per questo la nostra attenzione a livello difensivo dovrà essere massima, perché è da lì che nasce una grande prestazione".