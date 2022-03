Lega Pro: terza vittoria consecutiva per il Gubbio

GUBBIO: Meneghetti, Formiconi, Signorini, Redolfi, Bonini, Francofonte, Di Noia, Malaccari, Arena, Spalluto, D’Amico. Allenatore: Torrente

IMOLESE: Santopadre, Angeli, Vona, Rinaldi, Cerretti, D’Alena, Romano, Santoro, Lia, Belloni, Padovan. Allenatore: Fontana

ARBITRO: Nicolini di Brescia

RETI: 30' pt Spalluto, 32' pt Angeli, 30' st Signorini

Non c'è due senza tre. Dopo Vis Pesaro e Siena, il Gubbio vince anche contro l'Imolese al "Barbetti" trascinato dai gol di Spalluto e Signorini. Nove punti nelle ultime sfide che consolidano ancora di più la posizione del Gubbio nel cuore della zona playoff, con la squadra di Torrente che ha toccato quota quarantasei punti in classifica. Dopo qualche minuto di equilibrio, alla mezz'ora Spalluto servito da Di Noia sblocca il risultato. Gli ospiti, però, dopo appena due minuti trovano il pareggio grazie ad Angeli. Nella ripresa, il Gubbio si riversa in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio, che arriva a quindici minuti dal termine grazie a Signorini, bravo a segnare di testa. Altre occasioni giungono per il tris dei padroni di casa ma va bene così. Vince ancora il Gubbio.