Lega Pro: le probabili formazioni di Siena - Gubbio

Dopo la vittoria con la Vis Pesaro nell'ultimo turno, riprende oggi pomeriggio dal "Franchi" di Siena il cammino del Gubbio nel girone B di Lega Pro. Torrente, che alla vigilia ha detto che l'obiettivo è dare continuità alla bella vittoria cercando di fare punti in trasferta, è alle prese con le tante assenze. Sono otto, infatti, i giocatori infortunati nell'organico eugubino. Tra i pali ci sarà l'esordio di Meneghetti, mentre in avanti Sainz Maza dovrebbe chiudere il tridente insieme ad Arena e Sarao. Per i padroni di casa, Ardemagni al centro dell'attacco con Guberti e Disanto ai lati. Fischio d'inizio alle ore 14.30, arbitra Rutella della sezione di Enna. Ecco le probabili formazioni di oggi

SIENA: Lanni, Mora, Terzi, Dumbravanu, Favalli, Cardoselli, Guillaumier, Meli, Disanto, Ardemagni, Guberti. (A disposizione: Mataloni, Farcas, Laverone, Zaccone, Bani, Pezzella, Caccavallo, Fabbro). Allenatore: Padalino

GUBBIO: Meneghetti, Formiconi, Redolfi, Signorini, Tazzer, Francofonte, Malaccari, Di Noia, Arena, Sarao, Sainz Maza. (A disposizione: Ghidotti, Sergiacomi, Lamanna, Righetti, D'Angelo, Fantacci, D'Amico). Allenatore: Torrente

ARBITRO: Rutella di Enna (Assistenti: Conti e Martinelli. Quarto uomo: Cardella)