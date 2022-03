Lega Pro: le parole di Torrente prima del match contro il Siena

Dopo il bel tre a zero casalingo rifilato alla Vis Pesaro, torna in campo domani il Gubbio nella delicata trasferta di Siena. Torrente, allenatore dei rossoblù, ha sottolineato nella conferenza stampa della vigilia come l'intenzione della squadra sia quella di dare continuità alla bella vittoria dell'ultimo turno: "Sarà come al solito una partita difficile, perchè in questo girone partite facili non esistono. Giochiamo con una squadra che all'inizio dell'anno era una delle sei che lottavano per vincere il campionato, basta vedere la rosa e l'esperienza in tutti i reparti. Noi però vogliamo dare continuità alla vittoria con il Pesaro dal momento che, fuori casa, anche facendo buone gare non siamo riusciti a ottenere qualche vittoria in più".

Torrente si sofferma anche sull'organico avversario: "Hanno tutti giocatori di qualità e si sono rinforzati nel mercato di gennaio. Il Siena in casa gioca a ritmo diverso, poi ha delle individualità che possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Anche se vengono da qualche risultato negativo sono vivi e hanno fatto buone prestazioni raccogliendo poco".

Le poche vittorie in trasferta restano un tema aperto: "Noi prepariamo le partite in casa e fuori allo stesso modo - continua Torrente -. Ci sono diversi momenti nella stessa partita, dobbiamo capirli ma soprattutto giocare, perchè noi possiamo far male a tutti. Fuori casa, nonostante una sola vittoria, meritavamo qualche punto in più. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le opportunità che ci darà il Siena, concreti davanti e attenti dietro con l'equilibrio che diventa fondamentale. Se miriamo alla continuità dei risultati dobbiamo giocare ed evitare cali di tensione. Dopo un risultato positivo in casa, in trasferta è mancata la carica nervosa che fa la differenza. Fondamentale, poi, giocare con il nostro spirito e le nostre idee".