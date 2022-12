Lega Pro: le probabili formazioni di Gubbio-Pontedera

Ultima giornata del girone d'andata oggi in programma per il Gubbio. I rossoblù ricevono al "Barbetti", fischio d'inizio ore 14.30, il Pontedera nel big match del girone B di Lega Pro. Le due squadre, infatti, sono divise in classifica da soli tre punti e giungono entrambe all'appuntamento odierno dopo diversi risultati utili consecutivi. Out Morelli (squalifica), Tazzer e Artistico (infortunio) tra gli eugubini, Mbakogu e Vazquez dovrebbero trascinare l'attacco della squadra di mister Braglia con Arena alle loro spalle. Per il Pontedera, sarà il tandem Nicastro-Cioffi a guidare il reparto offensivo. Dirigerà l'incontro l'arbitro Nicolini della sezione di Brescia. Ecco le probabili formazioni.

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli, Portanova, Signorini, Bonini, Rosaia, Bulevardi, Semeraro, Arena, Vazquez, Mbakogu. Allenatore: Braglia

PONTEDERA: Stancampiano, Shiba, Espeche, Martinelli, Somma, Ladinetti, Bendetti, Catanese, Aurelio, Nicastro, Cioffi. Allenatore: Canzi

ARBITRO: Nicolini di Brescia