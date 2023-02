Lega Pro: Gubbio in casa dell'Imolese, le probabili formazioni

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Gubbio

Il Gubbio scenderà in campo oggi pomeriggio allo stadio "Romeo Galli" di Imola per tentare il rilancio dopo il pareggio senza reti nell'ultimo turno di campionato. Braglia potrebbe scegliere di nuovo la difesa a quattro, modulo con cui l'allenatore del Gubbio si è ritenuto soddisfatto nella gara del "Barbettii". Nel reparto d'attacco, Arena agirà dovrebbe agire da trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Di Stefano e Vazquez. Modulo similare anche per l'Imolese, con De Feo dietro a Simeri e D'Auria. Dirigerà l'incontro l'arbitro Francesco Burlando della sezione di Genova. Fischio d'inizio ore 14.30. Ecco le probabili formazioni.

IMOLESE: Rossi, Zanon, Camilleri, Maddaloni, Agyemang, Zanini, Bani, Faggi, De Feo, D'Auria, Simeri. Allenatore: Antonioli

GUBBIO: Greco, Portanova, Redolfi, Bonini, Nicolao, Toscano, Rosaia, Bulevardi, Arena, Di Stefano, Vazquez. Allenatore: Braglia