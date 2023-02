Calcio serie B, Pisa - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Della serie gli esami non finiscono mai. E non può essere altrimenti per il Perugia, che si è nuovamente portata fuori dalla zona rossa, ma che non può permettersi di rallentare il passo. L'avversario però è di quelli ostici: un Pisa anch'esso partito male, ma che da quando ha ritrovato Luca D'Angelo in panchina dopo il poco fruttuso interregno di Rolando Maran, si è riportato in posizioni di classifiche consone al suo valore.

Ma vediamo come arrivano le due squadre all'appuntamento di domani sera:

QUI PERUGIA - Non si può dire decisamente che Fabrizio Castori possa sorridere. L'attacco sarà praticamente ridotto all'osso, con le sole disponibilità di Samuel Di Carmine e Ryder Matos; non va meglio negli altri settori, con i centrocampisti esterni anch'essi contati (convocabili soltanto Santiago Casasola e Yeferson Paz), e con in difesa l'indisponibilità di Gabriele Angella. Regolarmente presenti, e questa è una buona notizia, Cristian Dell'Orco e Marcos Curado, recuperato all'ultimo minuto ma comprensibilmente non al meglio della condizione.

Ecco quindi la probabile formazione, praticamente obbligata o quasi: Gori in porta; Sgarbi, Dell'Orco e Struna in difesa; Casasola, Capezzi (o Bartolomei), Santoro e Paz; Luperini alle spalle di Matos e Di Carmine.

QUI PISA - Al contrario del suo collega, D'Angelo, prossimo a diventare il secondo allenatore più presente sulla panchina nerazzurra di sempre, potrà contare sull'intera rosa al completo. Il tecnico pescarese di nascita ma oramai pisano di adozione, come ha annunciato in conferenza stampa, ha recuperato Antonio Caracciolo, Federico Barba ma soprattutto Ernesto Torregrossa, uno che quando vede biancorosso sa come far male. Buona anche la condizione dei centrocampisti, sempre determinanti nel gioco di questa squadra.

Ecco come potrebbero schierarsi i padroni di casa, secondo il modulo 4-3-1-2: Nicolas tra i pali; Calabresi, Hermannsson, Barba e Beruatto in difesa; Toure, Nagy e Gargiulo a centrocampo; Morutan alle spalle di Moreo e Gliozzi.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Pisa - Perugia sarà visibile in diretta a partire dalle ore 20:30 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.