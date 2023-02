Calcio serie B, il Perugia vuole battere il Pisa e l'emergenza. Castori è fiducioso: "Siamo in grande condizione"

A volte succede che una giornata felice, come quella del derby, costi molto in termini di problemi fisici e altro. Il campionato però corre e non c'è tempo di rammaricarsi o piangersi addosso: si gioca in undici a certi livelli e chi scenderà in campo dovrà fare in modo di condurre il Perugia a fare risultato anche all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. Lo impone la classifica, che si è nuovamente risistemato dopo il successo largo contro la Ternana, ma pur sempre precaria. Certo, il bollettino medico diffuso proprio a rifinitura in corso, potrebbe scoraggiare chiunque, non questo gruppo, Fabrizio Castori in testa, determinato a dare continuità al lavoro svolto in queste ultime settimane. Il tecnico malgrado tutto si mantiene fiducioso.

NON TUTTO E' NEGATIVO - Mancheranno dunque sei giocatori, ma c'è chi invece in extremis ce l'ha fatta: "Recupereremo Struna, Dell'Orco e Curado. Normale che i problemi aumentino nel corso della stagione, ma mi piace pensare che sia un'opportunità per coloro che magari sono meno impiegati".

CAMPIONATO COMPLICATO - E' un livellamento verso l'alto o il basso? "È molto equilibrato, non ci sono squadre Frosinone a parte che se non è già in A poco ci manca. Poi tutte sullo stesso livello".

LA RICETTA POST DERBY? SEMPLICE - Ecco come secondo il tecnico andranno affrontare le prossime partite: "Non dobbiamo farci prendere dall'euforia. Le partite una volta giocate devono passare nel dimenticatoio. Siamo concentrati su questa che sarà molto difficile. Il Pisa è una delle squadre più forti di questo campionato, probabilmente ancora più dello scorso anno". Poi ancora: "Abbiamo preso la strada che ci ha portato solo momentaneamente fuori dalla mischia. Dobbiamo perseverare, siamo in grande condizione e questo ci lascia fiducioso. Le partite sono tutte difficili, ma se stiamo bene possiamo giocarcela con tutti".

UNA GARA ALLA VOLTA - Castori non terrà contro delle tre partite in otto giorni nello stilare la formazione: "Le scelte saranno solo in funzione della partita di domani, per mercoledì ci sarà tempo per pensarci".

NUOVI ARRIVI - Contro la Ternana ad aver impressionato è Capezzi, che si è già integrato nei meccanismi della squadra: "Lo volli fortemente alla Salernitana dalla Sampdoria, che non è certo l'ultima arrivata. Ha un biglietto da visita conosciuto, non mi sorprende".

L'AVVERSARIO - Il Pisa sembra avere qualche difficoltà nelle partite disputate davanti al pubblico amico ultimamente: "Loro saranno più determinati nel tornare al successo casalingo. La testa sulle squadre altrui non ce la metto. Sappiamo che possiamo fare una prestazione di livello, come richiede la partita".

BILANCI? ANCORA PREMATURI... - Castori chiude la conferenza così: "Sono realista e concreto. I bilanci li lasciamo per la fine. Faremo la nostra parte, poi è chiaro che ci sono anche gli avversari in campo".