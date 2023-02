Calcio serie B, per il Perugia in vista un tour de force: si parte da Pisa nel friday night

Trascorsa la giornata dell'omaggio e dell'ultimo saluto a Ilario Castagner la mente del Perugia è totalmente rivolta al terreno di gioco. Il match in trasferta a Pisa nell'anticipo serale del venerdì non è altro che la prima tappa di un tour del force che vedrà i biancorossi scendere in campo anche mercoledì 1 marzo in casa contro il Como in uno scontro diretto che si preannuncia decisivo e domenica 5 marzo a Bolzano contro un Sudtirol in corsa per un'incredibile promozione in serie A al primo anno in cadetteria.

Ci sarà spazio anche per un'ultima commemorazione del tecnico del Perugia Dei Miracoli, che ha allenato anche i nerazzurri toscani nella stagione 1991/92: prima della partita, dietro concessione della Lega, verrà osservato un minuto di raccoglimento e successivamente entrambe le squadre indosseranno una fascia nera al braccio in segno di lutto.

Tornando alla faccende del rettangolo verde non sarà una partita facile per gli uomini di Fabrizio Castori, il cui successo contro la Ternana li ha portati nuovamente fuori dalla zona retrocessione. Il Pisa, che aveva ingranato un buon passo da quando Luca D'Angelo ha ripreso in mano la squadra, ha accusato una flessione nelle ultime partite e su quello si può lavorare, sfruttato l'ottimo stato di salute del gruppo, per cercare di portare a casa punti.

LE ULTIME DALL'INFERMERIA - Le sentenze finali, come di consueto, sarà la rifinitura della vigilia ad emetterle, ma è già possibile affermare che Marcos Curado e Marco Olivieri non potranno essere a disposizione del tecnico. I due non sono riusciti a recuperare in tempo, ma è possibile che si tratti di una scelta ponderata in vista delle partite ravvicinate in programma, in cui servirà il contributo di tutta la rosa. A rischio anche Aleandro Rosi, uscito anzitempo nel derby: anche per lui si dovrebbe optare per il semaforo rosso, si vedrà domani. Dovrebbero essere della gara, anche se il beneficio di inventario è d'obbligo, Cristian Dell'Orco e Giuseppe Di Serio. Assente, ma per diversi motivi, Francesco Lisi, un ex che a giocare ci avrebbe tenuto eccome: il laterale, già diffidato, ha rimediato un cartellino giallo che ha fatto scattere automatica la squalifica.

QUALE UNDICI? - "Chi corre di più gioca", ha spesso e volentieri ripetuto Castori. Così Dell'Orco in difesa dovrebbe tornare titolare con Angella e Sgarbi; centrocampo con Casasola e Paz, favorito per sostituire Lisi, sulle fasce, Capezzi e Santoro centrali; Luperini alle spalle di Di Carmine ed Ekong. Il tutto ovviamente ampiamente da verificare.