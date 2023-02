Calcio serie B, il Perugia va a Pisa "dimezzato": fuori in sei

Il derby di cinque giorni fa si è tramutato in trionfo, ma quasi inaspettatamente il Perugia ha dovuto pagare un dazio pesante in termini di infortuni. A Pisa sono in sei che per motivazioni fisiche non faranno parte della lista dei convocati, a cui ovviamente va aggiunto lo squalificato Francesco Lisi. Una situazione dunque di totale emergenza come si evince dal bollettino medico diramato dal club biancorosso proprio quando la rifinitura era in corso e che riportiamo integralmente:

"AC Perugia Calcio comunica che nella giornata di mercoledì 22 febbraio Gabriele Angella è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti che hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo soleo della gamba destra;

– Emmanuel Ekong sta svolgendo cure fisioterapiche per una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro;

– Giuseppe Di Serio ha svolto lavoro personalizzato per trauma distorsivo alla caviglia sinistra con interessamento capsulo-legamentoso;

– per Damiano Cancellieri e Aleandro Rosi seduta di lavoro in palestra, entrambi per un risentimento muscolare adduttorio;

– seduta di lavoro differenziato per Marco Olivieri per un affaticamento muscolare al flessore sinistro".

Il match dunque non nasce sotto i migliori auspici: toccherà a Castori e ai giocatori che saranno a sua disposizione cercare di confermare quella compattezza ed unità che hanno consentito una rimonta che solo due mesi fa sembrava impossibile.