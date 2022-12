Calcio serie B, Perugia - Venezia, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Posticipo che si preannuncia di fuoco al Curi: di fronte il Perugia, alla disperata ricerca di punti, e il Venezia, rigenerato da mister Vanoli, subentrato a Iavorcic, che vuole proseguire nella strada intrapresa. Chi ha da perdere di più, ed è praticamente scontato affermarlo, sono i biancorossi: se non è l'ultima chiamata, dato che c'è più di un girone a disposizione, poco ci manca. Ci vorrà dunque tanta forza e concretezza, non è più possibile rimandare l'appuntamento con la vittoria. Ma ecco come le due squadre si avvicinano all'appuntamento

QUI PERUGIA - Castori ritrova Samuel Di Carmine, ma nello stesso tempo perde sia Andrea Beghetto, rimasto vittima di un problema muscolare a conferma della sua stagione poco fortunata, che Ryder Matos, che negli ultimi allenamenti ha subito un colpo proprio al gomito operato. Va detto che in questo caso la convocazione sarebbe stata comunque difficile. Out anche Yeferson Paz per squalifica.

Quindi, nell'undici di partenza, non sarà toccato il trio difensivo Sgarbi - Curado - Dell'Orco; Casasola e Lisi saranno gli esterni, Santoro e Kouan i centrali; Kouan giocherà dietro al tandem verosimilmente formato da Olivieri e Strizzolo.

QUI VENEZIA - Dieci punti in quattro partite è un ruolino importante che fa dei lagunari la squadra più in forma del campionato. Questo da quando Paolo Vanoli è subentrato ad Ivan Javorcic alla guida degli arancioneroverdi ma l'ex tecnico dello Spartak Mosca, alla vigilia, ha dimostrato di nutrire molto rispetto per il Perugia definendola gara "molto pericolosa". Tre gli assenti: Marco Modolo, capitano, Mickaël Cuisance e Denis Cheryshev.

L'ex gioocatore di Verona e Parma dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2: Joronen tra i pali; Wisniewski, Ceccaroni e Ceppitelli in difesa; Candela, Crnigoj, Tessmann, Andersen e Haps a centrocampo; Pohjanpalo e Johnsen in avanti.

DOVE SEGUIRE IL MATCH - Perugia - Venezia sarà visibile in diretta a partire dalle 20:30 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.