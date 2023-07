Calcio serie C, il Perugia conferma il raduno per il 17 di luglio

Serie C

Mentre la trattativa della cessione del pacchetto azionario sta vivendo le sue fase calde e decisive il Perugia tenta di tornare a pensare al calcio giocato e conferma per lunedì 17 luglio, malgrado non siano ancora stare rese note le scelte di allenatore e ds, il raduno della squadra a Pian Di Massiano. Il ritiro invece scatterà dal 1° di agosto, con sede a Pieve Di Santo Stefano (Arezzo), come già era accaduto due anni fa con Massimiliano Alvini alla guida. I Grifoni soggiorneranno nella suddetta località fino al giorno 11.

La nota ufficiale

"AC Perugia Calcio comunica che, come già previsto nei giorni scorsi, lunedì 17 luglio inizierà la nuova stagione agonistica 2023/2024 con le tradizionali visite mediche e test atletici di rito.

La società precisa inoltre che la trattativa in corso non avrà ripercussioni sul programma stabilito.

Con l’occasione ufficializziamo anche il ritiro biancorosso che si svolgerà a Pieve Santo Stefano (Arezzo) dal 1 al 11 agosto.

Il quartier generale di squadra e staff sarà l’Hotel Santo Stefano, ubicato a pochi metri dal centro storico del paese.

Le sedute giornaliere si svolgeranno presso lo stadio comunale "Egidio Capaccini".