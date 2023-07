Calcio, il Perugia ad un passo dalla cessione

Doveva essere ieri la giornata del closing, ma le due diligence si erano prese alcune ore di riflessione per via di alcune divergenze sorpavvenute (il che è assolutamente normale in qualsiasi tipo di trattativa).

Sembra però che durante la notte queste ultime siano state superate e che l'accordo tra gli acquirenti, rappresentati per l'occasione dallo studio romano Benigni&K, e il presidente uscente Massimiliano Santopadre sia stato raggiunto.

In giornata dunque sono attese novità, con la possibile uscita di un comunicato ufficiale che potrebbe fare chiarezza forse definitiva sulla situazione.

Il punto su allenatore e ds

Il cambio di proprietà è assolutamente propedeutico alla scelte delle due figure professionali più importanti, vale a dire quello di allenatore e direttore sportivo. Per la prima sembra essere in vantaggio il croato Ivan Javorcic, che conosce bene la C in quanto è riuscita a vincerla due anni fa con il Sudtirol. La sua parentesi negativa a Venezia non deve evidentemente cambiare i giudizi. Sullo sfondo Fabio Liverani (che al momento appare una suggestione dato che il tecnico romano ed ex centrocampista biancorosso difficilmente scenderebbe di categoria) e Francesco Baldini.

Come direttore sportivo appare sempre favorito Moreno Zebi, reduce dalla stagione di Novara e già nella società biancorossa come team manager nel 2017/18.

Una cosa è certa: il tempo stringe e bisogna fare in fretta. Lunedì 17 scatta il raduno ed è proibito farsi trovare impreparati.