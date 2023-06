Calcio, il Perugia ha compiuto 118 anni. Storia di un amore che non tramonta mai malgrado tutto

La storia di una qualsiasi squadra di calcio che si rispetti è fatta di cadute e rinascite. Quella del Perugia non fa eccezione: tra i momenti belli e altri decisamente meno è possibile citare il 1978/79, quello dell'imbattibilità in serie A (e pensare che quello scudetto, se non si fosse infortunato Franco Vannini in quel drammatico incontro con l'Inter terminato 2-2, sarebbe anche potuto arrivare, come si sostiene da più parti), poi la vittoria dell'Intertoto nel 2003, per poi arrivare allo spareggio del 1993 di Foggia e alle ultime due retrocessioni sopraggiunte negli ultimi tre anni.

Quello che però rimane, al di là dei verdetti del campo, favorevoli o sfavorevoli che possano essere, e delle persone che rappresentano questa società nata nel 1905, è l'amore della sua gente. La nuova ed evidente dimostrazione è quanto avvenuto ieri sera tra le vie del centro storico del capoluogo, percorse dai gruppi organizzati della curva nord eccetto la Brigata, che ha preferito muoversi autonomamente, con una torciata davanti all'Arco Etrusco. In totale, tra ultras e gente comune, il corteo era composto da circa 300 persone.

Il patron sempre nel mirino

"Il mio cuore mi dice di continuare, l'imprenditore meno". Queste le parole pronunciate da Massimiliano Santopadre un paio di giorni fa nel corso di una premiazione che hanno creato ulteriore smarrimento nella tifoseria. Mentre il patron è impegnato a perfezionare le pratiche per l'iscrizione alla serie C, che salvo imprevisti andrà a buon fine (i biancorossi saranno inseriti nel girone B), la quasi totalità della gente è dalla parte di un cambio societario. Non sono mancati, come del resto era prevedibile, i soliti cori e slogan in suo sfavore. Non è ancora dato sapere cosa accadrà, ma di certo di prospetta un'estate molto calda almeno fino a che i protagonisti non usciranno finalmente allo scoperto.