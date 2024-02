Giudice sportivo, il Perugia perde Kouan per una giornata

Nel giorno in cui il Perugia ha ripreso gli allenamenti è arrivata la notizia, peraltro prevista, che in occasione della partita casalinga di domenica prossima contro la Juventus Next Gen il tecnico Alessandro Vittorio Formisano non potrà a contare sulle prestazioni di Christian Kouan.

Il centrocampista ivoriano è stato fermato per un turno dal giudice sportivo in quanto ha ricevuto, in occasione della sfida di domenica scorsa a Sassari, il quinto cartellino stagionale. Automatica scatta dunque la squalifica.

Le altre decisioni

In regime di diffida è entrato anche il portiere Marius Adamonis, che al Vanni Sanna ha rimediato la quarta ammonizione stagionale. Pertanto dovrà stare attento nelle prossime giornate.

Per quanto riguarda gli altri giocatori è stato comminato il settimo giallo per Edoardo Iannoni, il sesto per Youssuph Cheik Sylla ed infine il terzo per Emanuele Torrasi.