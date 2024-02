Calcio serie C, il Perugia mette sotto contratto tre giovani calciatori

Dalla Primavera alla prima squadra. Avevano già fatto il loro esordio tra le fila di quest'ultima, mettendosi bene in evidenza tra l'altro, il centrocampista Giovanni Giunti (autore di ingressi in campo comunque importanti), l'attaccante Matteo Polizzi (autore dell'assist per il gol di Seghetti contro la Fermana) e il difensore Matteo Viti (gettato nella mischia dal 1' nella trasferta di Pontedera) e nella giornata di oggi, per tutti e tre questi giovani calciatori, è arrivato il premio del primo contratto da professionista. Formisano dunque potrà contare a tempo pieno su tre elementi che conosce bene da tempo.

La nota ufficiale

"AC Perugia Calcio comunica che i calciatori Giovanni Giunti, Matteo Polizzi e Matteo Viti hanno firmato il primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2026.

Giovanni Giunti, centrocampista classe 2005, è arrivato nelle giovanili biancorosse nella stagione 2021/2022. Ha esordito nei pro il 1 settembre 2023, nella prima giornata di questo campionato. Attualmente 7 presenze in Lega Pro e 2 in Coppa Italia.

Matteo Polizzi, attaccante classe 2005, è approdato in biancorosso nella stagione 2020/2021. Ha esordito nei professionisti il 23 dicembre scorso nella sfida contro il Cesena e attualmente conta 4 presenze in Lega Pro.

Anche Matteo Viti, difensore classe 2005, è approdato al Perugia nella stagione 2020/2021 compiendo tutta la trafila delle squadre giovanili. Ha esordito nei professionisti nella sfida di Coppa Italia contro il Monterosi mentre il “battesimo” in Lega Pro è arrivato nella sfida contro il Cesena.

Il Club augura loro un futuro radioso e pieno di gioie personali".