Eccellenza: ufficiale la sede della finale di Coppa

A distanza di qualche giorno dai dubbi sorti a causa della situazione Covid imperversata anche nelle squadre dilettantistiche, finalmente è arrivata l’ufficialità. La finale di Coppa Eccellenza tra Lama e Angelana si disputerà al “Bernicchi” di Città di Castello. Una conferma della prima sede scelta, dunque, dopo che era diventata a rischio per le gare da recuperare in casa Tiferno. Una volta uscite e ufficializzate le nuove date, ecco che il “Bernicchi” è stato confermato come sede della finale di Coppa, appuntamento spartiacque e importante nella stagione di Eccellenza.

Le due squadre ci arrivano dopo aver superato rispettivamente la Narnese, 1-0 con gol di Landi per il Lama allo scadere, e la Fortitudo Assisi Subasio in un 3-1 più agevole in favore dell’Angelana. Appuntamento, dunque, a domenica 16 gennaio, con fischio d’inizio della finale alle ore 16.30.