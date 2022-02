Eccellenza: Giuliacci di testa allo scadere il Pontevalleceppi supera il Sansepolcro

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Cerboni, Covarelli (Ricci), Giuliacci, Mattia, Minelli, Procacci (Bernardini), Dyrma, De Juliis, Buonavolontà (Urbanelli), Dragoni. (A disposizione: Brachelente, Ricci, Bellucci, Bernardini, Monni, Polidoro, Dolcini, Battistelli, Urbanelli). Allenatore: Lisarelli

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Ranieri, Burzigotti, Beers, Carbonaro, Del Siena, Bartolo, Croce, Brizzi (Falconi), Quadroni (Braccini D.), Braccini S., Passeri (Boriosi). (A disposizione: Patata, Lomarini, Ligi, Giovagnini, Falconi, Mariotti, Braccini D., Mercuri, Boriosi). Allenatore: Mezzanotti

ARBITRO: Fora di Terni. (Assistenti: Mariani e Salari di Perugia)

RETI: 49' st Giuliacci

NOTE: Ammonizioni: Brizzi, Buonavolontà, Quadroni

All'ultimo tuffo, di testa Giuliacci regala vittoria e tre punti al Pontevalleceppi sul Sansepolcro. Un gol che permette alla squadra allenata da mister Lisarelli di agganciare al terzo posto in classifica la Narnese e allungare sulle pretendenti ai posti disponibili per i playoff. Partita combattuta e viva fino al termine quella andata in scena tra le due formazioni, dove i padroni di casa hanno trovato la vittoria solo in piena zona Cesarini. Eppure gli ospiti partono forte, con Croce che da punizione colpisce il palo. Ancora Croce, ancora un palo colpito intorno alla mezz'ora. Sansepolcro non di certo fortunato. Nella ripresa fioccano ancora le occasioni da entrambe le parti fino alla gol partita di Giuliacci, che fa esultare i suoi.