Calcio serie B, il primo giorno di Baldini al Perugia è un bagno di folla

Silvio Baldini arriva e va subito di corsa. Il suo primo allenamento a Pian Di Massiano è un tourbillon di emozioni, da quando ha varcato insieme ai giocatori il cancello degli spogliatoi fino all'ingresso del campo centrale del centro sportivo Paolo Rossi. Tanta era nei suoi riguardi la curiosità, l'entusiasmo ma soprattutto la speranza di invertire la rotta in tempi brevissimi: il neo tecnico si è sottoposto di buon grado al saluto affettuoso dei tifosi presenti, subito conquistati dalla genuinità e semplicità di quest'uomo, non sempre incline a compromessi (quanto accaduto a Palermo prima dell'inizio del campionato nè è il fulgido esempio).

Poi però è stato tempo di riprendere in mano gli attrezzi del mestiere. La seduta, seguita con attenzione, oltre che dalla dirigenza al gran completo, da un numero considerevole dei supporters che complice la bella giornata hanno affollato il "greppo" come non succedeva da diverse settimane. Più che altro è stata la durata a colpire: quasi due ore e mezza. Segno che il tecnico nativo di Massa non ha assolutamente mostrato la volontà di perdere tempo. C'è una situazione di classifica da raddrizzare nel minor tempo possibile perchè questo è un campionato "bastardo" (come disse un altro allenatore anni addietro, e aveva pienamente ragione) e qualora si entri in una spirale negativa è poi molto difficile recuperare. I nuovi concetti di gioco devono essere trasmessi nel più breve tempo possibile, perchè di tempo ce ne è poco. Malgrado la sosta.

IL NUOVO MENU' - Rispetto al suo predecessore, a cui va comunque stima e simpatia viste le doti umane mostrate in questo breve periodo a Perugia, Baldini sembra voler dare un'impostazione diversa agli allenamenti: meno parte atletica, più possesso e circolazione di palla. Aspetti che in queste prime partite si sono rivelati assai farraginosi. Il tutto con grande intensità, proprio per la ragione indicata in precedenza: in questi casi è il tempo l'avversario principale da battere per un allenatore che subentra. E si andrà avanti così almeno fino a sabato (domani tutti in campo alle 9:30), senza staccare: la parola d'ordine deve essere necessariamente ottimizzazione.

INFERMERIA - Non erano presenti alla seduta Gabriele Angella e Marcos Curado (che pure si è fatto vedere quasi alla fine), mentre hanno svolto differenziato Samuel Di Carmine, Francesco Lisi ed in parte Luca Strizzolo. E' questo il caso in cui non bisogna correre, perchè contro il Pisa il primo ottobre è fondamentale avere più giocatori possibili nella miglior condizione.