Calcio serie B, ora è ufficiale: Silvio Baldini nuovo allenatore del Perugia

La prima giornata in biancorosso di Silvio Baldini era già iniziata questa mattina intorno alle 11 con il suo arrivo in sede e la firma del contratto che lo legherà al Perugia fino al termine della stagione in corso. Questo pomeriggio, poco prima di dirigere il primo allenamento al Paolo Rossi è arrivata l'ufficialità con il seguente comunicato che riportiamo:

"Silvio Baldini è il nuovo allenatore dell’AC Perugia Calcio. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.

Lo staff tecnico sarà composto dal vice allenatore Stefano Cuoghi, dal preparatore dei portieri Cristiano Lupatelli, dal match analyst Mattia Baldini e dal collaboratore Matteo Valeri.

La Società augura al nuovo mister e allo staff buon lavoro".

La presentazione avrà luogo domani in tarda mattinata (l'orario verrà comunicato in seguito).

Articolo in aggiornamento