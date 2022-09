VIDEO Serie B, Baldini a Perugia: "Sono convinto di poter realizzare qualcosa di importante"

L'ex tecnico del Palermo è giunto questa mattina in sede per la firma del contratto e per visitare le strutture

L'era Baldini a Perugia può iniziare, in attesa dell'ufficializzazione attesa davvero a minuti. L'ex tecnico del Palermo è giunto questa mattina in sede per la firma del contratto e per visitare le strutture, mentre alle ore 16, salvo cambiamenti di programma, dirigerà il primo allenamento.

Queste le sue primissime parole in biancorosso: "Sono felice di arrivare qui, sono convinto di poter fare qualcosa di importante. Luperini? Lo ritrovo volentieri".