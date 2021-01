Grifo, la richiesta del Comune a Santopadre: "Massimo sforzo per riportare il Perugia in Serie B"

Il Comune: "Tornare in serie B avrebbe un grande valore per un club blasonato come il Perugia, darebbe una nuova prospettiva al progetto sportivo, contribuirebbe positivamente all'immagine della città"

Una 'spinta' istituzionale a scalare la classifica. E una richiesta chiara al presidente del Grifo: tornare in Serie B. L'Amministrazione comunale ha incontrato il presidente dell'Ac Perugia Massimiliano Santopadre. "Nel corso dell'incontro l'Amministrazione ha rappresentato alla società del Perugia Calcio la voglia della città di riscattare la scorsa annata, poco fortunata, chiedendo al Perugia calcio di produrre il massimo sforzo per tornare in serie B", spiega il Comune in una nota.

"Tornare in serie B - afferma l'Amministrazione - avrebbe un grande valore per un club blasonato come il Perugia, darebbe una nuova prospettiva al progetto sportivo, contribuirebbe positivamente all'immagine della città". Al Perugia e al campo la risposta.