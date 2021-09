Umbertide tiene testa a San Giovanni Valdarno. Staccini: "Decisamente meglio di sabato scorso"

La Bruschi San Giovanni Valdarno esce ancora una volta dal parquet con il sorriso. Le ragazze di coach Matassini sfoggiano un’altra bella prova sul campo di Umbertide e si portano a casa la vittoria complessiva nel punteggio. L'amichevole del PalaMorandi si è disputata con il meccanismo dell'azzeramento del tabellone al termine di ogni quarto.

Ma stavolta a sorridere è anche coach Staccini che vede le sue ragazze giocare una partita equilibrata e combattuta con le due formazioni che vicono due periodi a testa. Sono a favore di San Giovanni Valdarno il secondo ed il quarto tempo, 12-16 e 11-17 mentre Umbertide conquista la prima e la terza frazione 20-18 e 22-17. Il computo complessivo dice 68 a 65 per la Bruschi. Ma in questa fase della stagione conta davvero poco.

Sono gli stessi tecnici delle due squadre a sottolinearlo nel post gara. Inizia il tecnico delle umbre Staccini: “Abbiamo fatto decisamente meglio di sabato scorso per intensità ed energia messa in campo; se capiamo che il livello di energia e attenzione in ogni possesso deve essere massimo possiamo provare a competere con tutte le avversarie che incontreremo quest’anno”.

Gli fa eco il collega Matassini: “Come avevamo messo in conto, partita molto fisica, in cui abbiamo fatto fatica in alcuni passaggi a rispondere al “fuoco” nemico. Una fisicitá che comunque dobbiamo imparare a gestire, per cui altro allenamento molto utile per conoscere il campionato, contro un gruppo rodato da anni e quest’anno completo in tutti i ruoli. Noi quella conoscenza reciproca ancora non ce l’abbiamo e ce la darà soltanto il tempo e il lavoro”.

Pallacanestro femminile Umbertide-Bruschi San Giovanni Valdarno 65-68 (20-18, 12-16, 22-17, 11-17)

Pallacanestro femminile Umbertide: Pompei 2, Olajide 7, Giudice 12, Bartolini 2, Kotnis 12, Cabrini 9, Mastroianni, Moriconi 7, Paolocci 5, Gambelunghe, Baldi 9. Allenatore: Staccini

Bruschi San Giovanni Valdarno: Bove 14, Tibè 12, Pulk 10, Ramó 10, Vespignani 9, Milani 6, Olajide 6, Lazzaro 2, Gatti, Bizzarri, Parolai. Allenatore: Matassini