Esordio casalingo per la Pallacanestro Umbertide: al PalaMorandi è di scena San Giovanni Valdarno

Prima uscita stagionale casalinga per La Bottega del Tartufo Pallacanestro femminile Umbertide. Le ragazze di coach Staccini incontreranno, a distanza di sette giorni ma a campi invertiti, la Bruschi di San Giovanni Valdarno

La Pallacanestro Femminile Umbertide torna al PalaMorandi per la prima amichevole casalinga della stagione 2021-2022. Sabato 18 settembre, alle ore 19.00, le ragazze di Coach Staccini restituiranno alla Bruschi la visita di sabato scorso quando, sul parquet di San Giovanni Valdarno, le due compagini si sono affrontate in un match piacevole e combattuto.

La Bruschi, allenata da Matassini, è una delle candidate principali alla vittoria del Girone Sud della Serie A2 di basket femminile. Un test importante per le umbre, al fine di valutare il percorso di crescita in vista dell'imminente avvio del campionato. Il vernissage della nuove stagione cestistica è previsto per domenica 9 ottobre quando, ad Umbertide, saranno di scena le ferraresi della Pallacanestro Vigarano.

Per il match di sabato 18 settembre, Staccini chiede alle sue ragazze maggiore concentrazione e determinazione, rispetto all'incontro della scorsa settimana. Con la forte consapevolezza che la strada per migliorare è ancora lunga e complessa. Dal quintetto iniziale de La Bottega del Tartufo saranno ancora assenti Stroscio e Speziali.

La partita è aperta al pubblico, ma nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento della pandemia da Covid. Potrà entrare al PalaMorandi solo chi è munito di Green Pass ed ha una temperatura corporea rilevata inferiore a 37,5 gradi. Nel palazzo dello sport saranno obbligatori la mascherina ed il distanziamento sociale.