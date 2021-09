Nuovo test per Umbertide: sabato amichevole con le Acciaierie Valbruna Bolzano

A due settimane dal via del campionato di Serie A2 femminile La Bottega del Tartufo Umbertide ospita al PalaMorandi la quotata Acciaierie Valbruna Bolzano

A quindici giorni esatti dall'avvio del campionato di Serie A2 femminile 2021-2022, Umbertide apre il 9 ottobre in Umbria contro Vigarano, la squarda di Coach Staccini scende in campo per una importante amichevole. Sabato 25 settembre, infatti, palla a due alle ore 19:00, al PalaMorandi è di scena la Acciaierie Valbruna Sisters Bolzano di Coach Pezzi.

Un test molto importante per la squadra umbra al fine di saggiare la condizione atletica e l'amalgama del roster dopo il doppio impegno con la Bruschi San Giovanni Valdarno. Ricordiamo che lo scorso anno la squadra di Bolzano ha incrociato la Pallacanestro Femminile Umbertide nello stesso girone di Serie A2 mentre quest'anno è stata inserita nel girone Nord.

La Valbruna è profondamente cambiata rispetto al roster della passata stagione, avendo inserito in squadra ben sette nuovi elementi: Botteghi, Miccio, Santarelli, Sasso, Pellegrini ed i "cavalli di ritorno" Gottardi e Rossi, ex dell'incontro, avendo giocato ad Umbertide in Serie A1 dal 2008 al 2010.

Come detto palla a due alle ore 19:00. E' consentito l'accesso al pubblico, e nella misura determinata dalle attuali normative anti-Covid19, solo se muniti di Green Pass. Obbligatorio l'uso della mascherina ed il distanziamento sociale.