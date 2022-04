Serie B femminile, Sisas Pallacanestro Perugia da urlo: é Finale

La finale playoff di serie B è realtà per le ragazze di coach Posti che chiudono la serie in gara 2 liquidando la pratica San Giovanni Valdarno con un 48-54 che va a bissare il 56-49 di gara 1. Adesso non resta che attendere il risultato dell’altra semifinale, con Costone Siena che ospiterà la Jolly Acli Livorno mercoledì 13 alle 21,15 dopo il successo in gara 1 delle livornesi. Una prestazione superlativa di Soli e compagni contro le ragazze di San Giovanni Valdarno quanto mai agguerrite.

La partita - Primo quarto con le toscane avanti 10-6 e Lucila Cragnolino messa fuori causa e costretta ad uscire per infortunio. Il crac di Lucila accende l’orgoglio delle biancorosse ma all’intervallo San Giovanni Valdarno è avanti 17-15.

Nel secondo tempo esce fuori tutta la voglia della Pallacanestro Perugia di evitare gara 3 con una Beatrice Olajide che fa vedere a tutti perché la società ha deciso di puntare dritto su di lei. A fine gara saranno 20 i punti a referto.



La mattatrice del terzo quarto però è Giulia Vescovi, il gioiellino del vivaio biancorosso che piazza tre canestri uno dietro l’altro, su altrettante invenzioni di Agnese Soli e Perugia va sul 36-38. L’ultimo quarto si apre con i canestri di Federica Manganello e Agnese Soli che valgono il 42-45. San Giovanni piazza la tripla del pareggio ma ci pensa Beatrice Olajide con due liberi ad allungare di nuovo.

Canestro di Soli e si va sul 45-49. Poi tocca a Francesca Aquinardi, recuperata in tempi record dal mago Franco Ciuffini dopo l’infortunio alla caviglia di sabato, piazzare due liberi. Perugia sul +5 a un minuto dalla fine, poi ancora Olajide e l’ultimo libero di Aquinardi per un 48-54 che fa sognare i tifosi perugini arrivati a San Giovanni Valdarno e tutti quelli che hanno seguito la gara da casa grazie alla diretta streaming messa a disposizione dalla società.



É festa biancorossa al PalaGalli ma la sensazione è che il bello debba ancora venire. Adesso una Pasqua di meritato relax poi testa alla finalissima al meglio delle 5 gare.

Il tabellino di NAMED 8 SAN GIOVANNI VALDARNO- SISAS PALLACANESTRO PERUGIA 48-54. Parziali: 10-6, 7-9, 19-23, 10-18



Named 8 San Giovanni Valdarno: Baggiani 5, Campagnaro 4, Argenti , Gabbrielli 10, Tognaccini 2, Innocenti Sara 7, Benassi, Casucci 2, Veneri 6, Innocenti Stella 12. All. Venturi.

Sisas Pallacanestro Perugia: Olajide 20, Soli 4, Ricci 2, Aquinardi 5, Cernicchi ne, Cragnolino 2, Sartor 2, Bravo ne, Manganello 5, Vescovi 11, Presta 3, Cardinali. All.: Posti, ass. Bencivenga.