La Pallacanesto Perugia non stecca, battuta San Giovanni Valdarno in gara 1 della semifinale playoff

Bella prestazione delle ragazze di Francesco Posti che non steccano la prima davanti al pubblico del PalaPellini e portano a casa gara 1 della semifinale playoff di Serie B di basket femminile. Una prova di carattere contro un avversario tosto che, non a caso, ha chiuso al terzo posto la regular season.

La partita - Dopo i primi due quarti giocati punto a punto, con San Giovanni Valdarno che chiude all’intervallo avanti 29-31, nel terzo quarto la Sisas Pallacanestro Perugia imprime lo strappo decisivo al match con un parziale di 18-6. Ultimo quarto in controllo e adesso neanche il tempo di festeggiare che martedì 12, alle 20,30, si torna subito in campo, a San Giovanni Valdarno, per gara 2 che può valere il pass per la finalissima.

Nell’altra semifinale da registrare il netto successo della Jolly Acli Livorno che, davanti al pubblico di casa, ha superato 78-44 la Costone Siena.

Decisamente soddisfatto a fine gara coach Posti: “Prestazione di grande livello delle ragazze contro una squadra molto forte. Siamo state poco precise nei tiri liberi ma abbiamo tirato fuori il carattere che serviva e che servirà martedì in quella che sarà la gara più difficile della stagione”. Emozionata Margherita Cardinali, capitano storico della squadra: “Stiamo vivendo un piccolo sogno e il bello deve ancora venire...”.

Il tabellino di Sisas Pallacanestro Perugia-Named 8 San Giovanni Valdarno 56-49



Sisas Pallacanestro Perugia: Olajide 3, Soli 4, Ricci, Aquinardi 11, Cernicchi ne, Cragnolino 14, Sartor 6, Bravo, Manganello 10, Vescovi 4, Presta, Cardinali. All.: Posti, ass. Bencivenga.



Named 8 San Giovanni Valdarno: Innocenti St. 16, Tognaccini 4, Innocenti Sa. 16, Baggiani, Gabbrielli 6, Campagnano, Veneri 4, Casucci 3, Argenti, Benassai. All. Vadi.