Serie A2 femminile, Umbertide parte con il piede giusto: sconfitta Vigarano 80-62

Parte nel migliore dei modi la stagione 2021-2022 di Serie A2 per La Bottega del Tartufo Umbertide. Le ragazze guidate da Coach Staccini hanno superato, di slancio, al PalaMorandi le rivali di giornate della Pallacanestro Vigarano. Il match, come dimostrano i parziali intermedi, di fatto non ha avuto storia, con le umbre che si sono aggiudicate tre delle quattro frazioni della gara chiudendo il conto con 18 punti di vantaggio.

La partita. Parte bene Umbertide che al termine del primo quarto ha già 10 punti di vantaggio, 24-14 il parziale. Vantaggio che alla fine del primo tempo sfiora i 20 punti, 47-28.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa Vigarano accenna una timida reazione, ma la Pallacanestro Umbertide oggi è attenta, concentrata e ben messa in campo. Il parziale se lo aggiudicano le ospiti, 18-19, ma il distacco ormai è davvero incolmabile. Il quarto finale si gioca punto a punto e termina 15-1,5 ma il conto complessivo dice Umbertide 80 - Vigarano 62.

Al termine del match il Coach delle padrone di casa ha rilasciato queste dichiarazioni al sito ufficiale del club: "Nonostante Vigarano aveva delle assenze importanti - sottolinea Staccini - noi abbiamo fatto una buona partita con un approccio molto serio. Un buon modo di iniziare la stagione sopratutto finalmente davanti ai nostri tifosi che come sempre ci hanno trasmesso grande spinta; speriamo si siano divertiti e tornino numerosi anche nelle prossime gare”.

Il tabellino ufficiale di La Bottega del Tartufo Umbertide-Pallacanestro Vigarano 80-62. Parziali: 24-14, 47-28, 65-47, 80-62

La Bottega del Tartufo Umbertide: Pompei* 11 (4/5, 0/1), Olajide 8 (4/6 da 2), Giudice* 12 (3/4, 2/5), Bartolini, Kotnis* 6 (3/8 da 2), Cabrini* 13 (2/5, 2/4), Speziali NE, Stroscio 6 (3/4, 0/1), Moriconi 5 (0/1, 1/4), Paolocci 9 (3/5, 1/1), Gambelunghe, Baldi* 10 (5/8 da 2). Allenatore: Staccini

Tiri da 2: 27/47 – Tiri da 3: 6/16 – Tiri Liberi: 8/10 – Rimbalzi: 38 11+27 (Baldi 8) – Assist: 11 (Pompei 2) – Palle Recuperate: 9 (Pompei 3) – Palle Perse: 12 (Paolocci 4)

Pallacanestro Vigarano: Cicic* 15 (1/3, 4/9), Perini NE, Olodo*, Nezaj* 9 (3/9, 1/2), Colantoni, Dentamaro* 15 (5/7, 1/2), Bagnoli, Farina, Coser* 4 (0/6 da 2), Pepe, De Liso 2 (1/2 da 2), Capra 17 (2/5, 2/4). Allenatore: Borghi

Tiri da 2: 12/34 – Tiri da 3: 8/17 – Tiri Liberi: 14/19 – Rimbalzi: 26 6+20 (Nezaj 6) – Assist: 2 (Nezaj 1) – Palle Recuperate: 5 (Capra 3) – Palle Perse: 14 (Capra 4)