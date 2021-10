Pallacanestro Femminile Umbertide, buone notizie sul recupero di Giulia Cassetta

Si avvicina a grandi passi l'inizio del campionato di Serie A2 di basket femminile 2021-2022. La Bottega del Tartufo Umbertide, inserita nel girone Sud della seconda competizione nazionale, sta ultimando i preparativi per arrivare, al meglio, al vernissage di domenica 10 ottobre quando, al PalaMorandi, sarà di scena la Pallacanestro Vigarano. Palla a due alle ore 18:00.

Tre le notizie da mettere in evidenza per questi ultimi giorni di preseason. Vediamole nel dettaglio. La prima, la più recente, riguarda le condizioni della play guardia, classe 2005, Giulia Cassetta ferma ai box per l'infortunio al legamento crociato anteriore patito nel finale della scorsa stagione.

Il suo completo recupero sarà fondamentale per il lavoro di Coach Staccini. A fare il punto della situazione è il preparatore atletico della squadra umbra Leonardo Grilli che, in coordinamento con il fisioterapista Michele Martinelli, sta lavorando per riatletizzare il gioiello del roster.

"Dopo la visita di controllo del legamento crociato anteriore con il Dottor Trinchese - ha dichiarato in un post comparso sulla pagina Facebook del Club, Grilli - siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questi mesi da Giulia, che ha messo tanto impegno e costanza come sempre".

"Il prossimo step - ha sottolineato il membro dello staff de La Bottega del Tartufo - sarà quello di iniziare piano piano ad inserire i cambi di direzione ed infine il basket giocato. Siamo in anticipo con i tempi di recupero, come ha detto il Dottore, ma c’è ancora tanto da lavorare per rientrare nel migliore dei modi possibile."

La seconda notizia riguarda il campo ed anche qui le informazioni sono buone. C'è da registare, infatti, la bella vittoria, 55-61, sul parquet di Civitanova Marche nell'amichevole di domenica 3 ottobre.

Da segnalare le belle prove di Giudice e Pompei, che hanno chiuso il tabellino in doppia cifra, rispettivamente 16 e 12 punti. A punti anche Cabrini 9, Kotnis e Baldi 8, Moriconi 2 e Olajide 6. I parziali in progressione sono stati: 15-11, 28-25, 44-43, 55-61.

La terza notizia, infine, arriva direttamente dalla società che, nella tarda serata di ieri, ha postato sui social le maglie ufficiali per la stagione che sta per inziare. Sono griffate Errea, sono bianca e blu notte con inserti fantasia ed hanno, in bella vista, il logo della Società e quello della Lega Basket femminile. Che lo spettacolo abbia inizio.