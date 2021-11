Firenze beffa Umbertide nel finale: al PalaMorandi termina 59-60

Squadra in casa

Squadra in casa Umbertide

La Bottega del Tartufo Umbertide cede di nuovo nei secondi finali ed esce sconfitta dal match contro il Palagiaccio Firenze 59-60. Al PalaMorandi, dopo un match condotto in diverse occasioni, le ragazze di Staccini devono soccombere a fil di sirena quando una freddissima Marta Rossini piazza dalla linea della carità il 2 su 2 del sorpasso.

“Purtoppo siamo ancora una volta sfortunati negli episodi finali - sottolinea a fine match il Coach delle umbre - ma avremmo dovuto avere una prima metà di gara diversa a livello di difesa ed energia, che siamo stati capaci di mettere con poca continuità, senza fare tutte le piccole cose che fanno la differenza”.

La partita – Il botta e risposta tra Kotnis e Marta Rossini apre la contesa tra le due compagini. Quattro punti di Reani valgono il primo break esterno (4-9), ma Baldi risponde per le rime tenendo in scia le compagne sul punteggio di 8-11. Firenze però detta i ritmi in campo e con due bombe di Marta Rossini chiude avanti sul 10-17 la prima frazione.

Nella seconda frazione è sempre la Palagiaccio Firenze a partire forte, con la bomba di Scarpato che vale la doppia cifra di vantaggio. Poi Giudice e Moriconi salgono in cattedra ma le ospiti replicano colpo su colpo e con Poggio e Marta Rossini torna nuovamente sul più dieci con Staccini costretto al timeout. Dopo pausa Umbertide torna a spingere e con Pompei e Kotnis si rimette in scia, andando al riposo lungo sul 33-36.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga è Reani la prima a trovare la via del canestro, ma Pompei e Kotnis rispondo prontamente tenendo a meno due la formazione di casa, sul 37-39. Reani allontana nuovamente le ospiti, ma Baldi continua nella sua ottima serata offensiva e quando Giudice va a segno dall’arco, Umbertide compie il sorpasso sul 44-43. Firenze però reagisce e con una Marta Rossini sontuosa si portano sul 44-50 al minuto trenta.

Nell’ultimo periodo Umbertide alza l’intensità di gioco e dopo un lungo insenguimento, piazza l’aggancio a quota 54 quando mancano tre minuti al termine. Nel minuto finale succede di tutto. Marta Rossini porta avanti Firenze, ma Olajide replica dall’arco e a meno di un minuto da giocare, è 57-56.

Il botta e risposta tra Reani e Stroscio lascia La Bottega del Tartufo al comando. L’ultima azione è quella fatale per le umbre. Marta Rossini dopo una azione concitata trova un fallo, peraltro dubbio. La play della Palagiaccio Firenze è freddissima e come detto piazza il 2 su 2 che condanna Umbertide alla sconfitta.

Il tabellino ufficiale di La Bottega del Tartufo Umbertide-PFF Palagiaccio Firenze 59-60. Progressioni Parziali: 10-17, 33-36, 44-50, 59-60

La Bottega del Tartufo Umbertide: Pompei* 8 (3/5, 0/2), Olajide 9 (2/5, 1/2), Giudice* 11 (1/4, 1/3), Bartolini NE, Kotnis* 7 (2/7, 1/2), Cabrini* 2 (0/2, 0/3), Speziali NE, Stroscio 4 (2/7 da 2), Moriconi 6 (1/2, 1/2), Paolocci, Gambelunghe NE, Baldi* 12 (5/8 da 2). Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 16/40 – Tiri da 3: 4/15 – Tiri Liberi: 15/15 – Rimbalzi: 30 5+25 (Olajide 7) – Assist: 6 (Pompei 4) – Palle Recuperate: 7 (Olajide 2) – Palle Perse: 14 (Giudice 3) – Cinque Falli: Baldi

PFF Palagiaccio Firenze: Rossini* 24 (3/5, 3/4), Scarpato* 5 (1/2, 1/3), Rossini*, De Marchi 4 (1/3 da 2), Dell’olio 2 (1/1 da 2), Galfano NE, Poggio* 3 (1/1 da 2), Reani* 18 (5/8, 2/5), Polini NE, Franchini NE, De Cassan 4 (2/6, 0/4). Allenatore: Corsini S.

Tiri da 2: 14/29 – Tiri da 3: 6/17 – Tiri Liberi: 14/15 – Rimbalzi: 32 2+30 (Reani 10) – Assist: 3 (Scarpato 2) – Palle Recuperate: 8 (Reani 3) – Palle Perse: 17 (Poggio 5)

Arbitri: Coraggio A., Giambuzzi U.