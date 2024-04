Serie B, l'impresa è servita Perugia batte Roma e centra la Final Four

Una prova da sogno per la Sisas Pallacanestro Perugia femminile che batte la Elite Roma 66-52 agganciando le capitoline in vetta ed eguagliando la differenza canestri dopo il 73-59 dell’andata.

Adesso le biancorosse saranno di scena a Frascati nell’ultima gara playoff, domenica prossima in trasferta, con la qualificazione alle final four in tasca. Soli e compagne potranno infatti anche perdere di 19 punti.

LA PARTITA

Romane subito avanti con Uggen ma Olajide pareggia subito i conti. Poi Lucila Cragnolino e Beatrice Olajide piazzano due triple, una dietro l’altra, che scaldano il pubblico del PalaPellini., con tante bambine del settore giovanile sugli spalti. Elite si riporta avanti ma le biancorosse di coach Posti.

Ancora Olajide per il primo sorpasso sul 10-8 poi la terza tripla del primo quarto, firmata stavolta da Federica Manganello, lascia intendere che sarà un sabato da ricordare al PalaPellini.

Primo quarto che si chiude sul 18-10 e in avvio di secondo quarto ci pensano Falkowska e Parolai a tenere le giuste distanze. Cragnolino piazza un’altra tripla che vale il 28-22 e il PalaPellini è una bolgia.

La bomba di Olajide manda le due squadre all’intervallo sul 34-23 con un tifo alle stelle. Si riparte nel terzo quarto e la mattatrice indiscussa è ancora Lucila Cragnolino con due bombe di fila, saranno 4 in totale, che fissano il punteggio sul 48-33.

Quando poi arriva anche la tripla di Matilde Parolai nuovo break sul 51-38. Nell’ultimo quarto reazione d’orgoglio delle romane che piazzano un parziale di 0-6. Time out chiamato da Posti e doppia tripla di Elite, con Sestito e Panniello, che vale il 51-47.

Le triple di Winner Bartholomew e Chiara Pollini sono ossigeno per le biancorosse che vanno sul +10. É la stoccata decisiva che stronca i sogni di rimonta delle romane.

Posti urla alle sue: “Fino alla fine” e nel finale c’è tempo anche per un’altra bomba di Chiara Pollini e per il canestro di Agnese Soli che chiude la contesa sul 66-52.

IL TABELLINO

SISAS PALLACANESTRO PERUGIA-ELITE BASKET ROMA 66-52 PARZIALI: 18-10, 18-13, 17-15, 15-14

PALLACANESTRO PERUGIA: Bartholomew 9, Parolai 9, Olajide 12, Soli 2, Nana ne, Pollini 6, Aquinardi, Cragnolino 17, Falkowska 8, Cernicchi ne, Manganello 3, Vescovi ne. All. Posti, ass. Nicolini.

ELITE ROMA: Mascetti 5, Bui 3, Uggen 20, Panniello, Carrasco 7, Giuliobello, S. Barsotti, N. Barsotti 2, Bellavia, Introna 6, Sestito 3, Galea 6. All.: Adamoli.