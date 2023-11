Grande successo per la San Francesco Marathon: una giornata di sport, pace e solidarietà

Il tempo non prometteva nulla di buono ma domenica 5 novembre, a mezz’ora dall’inizio della gara, il cielo si è schiarito e il sole ha cominciato a splendere per la prima San Francesco Marathon.

“Una provvida occasione per promuovere i valori umani, cristiani e francescani che allo sport possano assicurare un’anima e una spinta ideale” ha scritto Papa Francesco prima di dare la sua benedizione apostolica e ricordare che la cooperazione tra le persone è necessaria “per promuovere l’accoglienza e la solidarietà”.

Il bel tempo è stato dunque complice della buona riuscita della manifestazione che ha visto, lungo il tracciato che collega la Città Serafica con Spello e Cannara, fino al rientro a Santa Maria degli Angeli, oltre 2.000 iscritti tra maratona, 10k e passeggiata Vieni con me e il trionfo, per la 42K, dell’ultramaratoneta Lorenzo Lotti che ha chiuso in 2 ore, 36 minuti e 54 secondi illuminati da uno spettacolare arrivo lungo la spianata della Basilica di S. M. Degli Angeli.

Dietro di lui Federico Furiani al traguardo dopo 2 ore, 39 minuti e 6 secondi e l’ucraino Evgenii Glyva che ha chiuso in 2 ore, 47 minuti e 8 secondi.

E ancora, Federica Moroni al traguardo in 2 ore 55 minuti e 35 secondi seguita da Paola Salvatori in 2 ore 57 minuti e 30 secondi e Cristina Mercuri giunta al traguardo dopo 3 ore, 12 minuti e 34 secondi. A seguire oltre 700 classificati che domenica mattina, insieme alle centinaia di runners che hanno corso la 10K, si sono ritrovati in Assisi nonostante la pioggia delle prime ore della giornata.

Monsignor Domenico Sorrentino dalla piazza della Basilica Inferiore ha lanciato la sua preghiera di pace con il pensiero rivolto alla Terra Santa. Rimanendo in tema di solidarietà e beneficenza, alla partenza della San Francesco Marathon, come annunciato dagli organizzatori, ovvero Life Running Assisi e Kolorado, sono stati raccolti gli indumenti donati dai runners e che verranno distribuiti alle persone in condizione di fragilità. Allo stesso tempo, una parte del ricavato delle iscrizioni verrà donato ad alcune associazioni di beneficenza che operano nel territorio e alla Fondazione Dispensario pediatrico Santa Marta della Città del Vaticano.