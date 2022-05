Alla Padel Arena Perugia il campo proclama la coppia "The Best"

Successo per il torneo esibizione di padel "The Best", organizzato dal comitato Provinciale Asi di Perugia nelle figure del presidente Andrea Alunni e del consigliere regionale Jean Luc Cicchi. Tre giorni di sano agonismo nella cornice della Padel Arena Perugia degli ex calciatori Andrea Barzagli e Marco Materazzi e del noto imprenditore umbro Matteo Minelli. La prima fase di "qualificazione" se la sono aggiudicati Mohit Mohit del Thunder Sport Center di Perugia e Simone Giombini del Corciano Padel Club che hanno superato in finale Matteo Minelli e Marius Azoitei della Padel Arena Perugia. La giornata clou di sabato 7 maggio ha visto affrontarsi tutte le migliori coppie del padel umbro. Il presidente del Comitato Asi di Perugia, Andrea Alunni, ha premiato i vincitori Fabricio Cattaneo e Braulio Rizo Avila della Padel Arena Perugia (foto) che si sono aggiudicati la finale contro Joshua Pirraglia del Buenos Aires Padel Club Perugia e Nico Brusa della Clitunno Padel by Loreti.



Grande affluenza,soddisfazione e stupore nel pubblico presente che ha potuto assistere ad uno spettacolo e ad un livello di gioco a cui nessuno dei presenti era abituato."Visto il successo riscontrato non si esclude che l'appuntamento diventi annuale" ha chiosato il direttore della Padel Arena, Luca Pellegrini