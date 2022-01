Torneo internazionale Lemon Bowl , il piccolo Tommaso Panò vola in finale: esulta il Tennis Club di Perugia

E' veramente un anno speciale per il tennis perugino e umbro, dopo la salvezza in serie A1 dello Junior e le vittorie internazionali del gioiellino Passaro, arriva una grande soddisfazione anche per il Tennis Club Perugia fucina di campioni: nel più prestigioso tornero internazionale giovanile, il Lemon Bowl, il piccolo talento perugino Tommaso Pantò ha conquistato la finale per la Cetegoria Under 10 dopo una maratona-rimonta contro il l rumeno Nicholas Andrei Tanasa con il punteggio risultato di 46 64 10 6. Domani proverà a conquistare il titolo nell'under 10 contro lo statunitense Patrick Paun. Una partita che si annuncia difficilissima ma il giovane talento perugino è considerato dagli esperti di tennis uno dei giovani più promettenti del panorama europeo: un talento che è l'orgoglio della Federazione Tennis dell'Umbria e che si spera possa essere da esempio per tanti giovani che si avvicinano a questo meraviglioso sport.