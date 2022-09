Tennis, nuovo best ranking per Francesco Passaro: è numero 125 Atp

Francesco Passaro inizia la settimana con un nuovo best ranking. Il tennista perugino è adesso il numero 125 della classifica mondiale. Il talento dello Junior Perugia sta vivendo un momento particolarmente intenso della sua giovane carriera, in cui spicca il primo turno superato alle qualificazioni dell'Us Open e la finale a Como. Meno positivo il torneo di Tulln in Austria, dove ha perso al primo turno da un veterano come il portoghese Sousa.

Ora, con in tasca un ulteriore passo in avanti verso la top 100, per Francesco inizia un periodo di allenamento al centro federale di Tirrenia prima di tornare nuovamente a inseguire successi in campo. Le vittorie incamerate in questo 2022 lo portano al nono posto nella classifica Race dei Next gen, i giovani talenti del circuito.