Tennis, Chiugiana è tricolore: le finali di Grosseto la incoronano campione d'Italia Over 45

Chiugiana tricolore. La squadra del circolo tennis di Corciano trionfa a Grossetto e conquista lo scudetto della categoria Over 45. Qualificata per la fase finale, la squadra del presidente Roberto Tenerini ha centrato tutte e tre le sfide conclusive sui campi del Village padel & Tennis. rima giornata, Nella prima giornata, Chiugiana si è imposta su Bergamo per 2-1- Gregianin e Lanza vincono i singoli nettamente 6/1 6/0 e 6/0 6/4, mentre il doppio Tenerini/Ciucarelli viene superato per 6/1 6/1. Nella seconda giornata, altra netta affermazione contro Sesto San Giovanni, con i singolaristi Gregianin e Lanza che si impongono nettamente sugli avversari. Con due successi su due in tasca, la formazione umbra ha affrontato nella giornata conclusiva il Tc Firenze, imponendosi nuovamente nei due singolari. Percorso pieno e tricolore appuntato al petto. E' festa grande al circolo di vocabolo Perella per l'importante titolo nazionale conseguito.