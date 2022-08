Tennis, racchette umbre ancora sugli scudi: Matilde Paoletti vince in Svizzera

Il tennis umbro ancora sugli scudi. Dopo la buona prima esperienza di Francesco Passaro, uscito al secondo turno delle qualificazioni dell'Us Open, un'altra racchetta dello Junior Perugia taglia un prestigioso traguardo. Questa volta è Matilde Paoletti a portare in alto i colori del tennis italiano e umbro, e del club dove è cresciuta e continua a crescere.

Per la tennista perugina primo successo internazionale in singolare. Ha, infatti, vinto il torneo Verbier Open by Rado, Itf 25mila dollari di Verbier in Svizzera, battendo in finale la turca Zeynep Sonmez 62 36 76.